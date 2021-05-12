Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские авиаперевозчики могут начать начислять россиянам бонусные мили за прививку от коронавируса, пишет газета "Известия".
Итак, пассажирам с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5 000 рублей в денежном эквиваленте. Россияне смогут потратить их на приобретение билета или услуг авиакомпаний.
По мнению Общероссийского объединения пассажиров, это даст россиянам дополнительный стимул к вакцинированию, что, в свою очередь, должно снизить риски третьей волны коронавируса в России и ускорить открытие границ.
Организация заявляет также, что видит правильным распространить такую практику на все виды транспорта:
- авиаперевозки,
- железные дороги,
- такси,
- каршеринг.
В Минтрансе изданию подтвердили, что такая возможность рассматривается.
https://1prime.ru/society/20210512/833639645.html