МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мишустин выступил против идеи ограничить поездки за границу

"Какой локдаун, вы о чем?"- сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна осенью.

Она уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.