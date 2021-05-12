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Голикова оценила возможность введения локдауна осенью
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Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Какой локдаун, вы о чем?"- сказала Голикова журналистам, отвечая на... ПРАЙМ, 12.05.2021
коронавирус, локдаун, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Какой локдаун, вы о чем?"- сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна осенью.
Она уточнила, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.