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Песков высказался о введении выходного дня для вакцинированных
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Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно,... ПРАЙМ, 12.05.2021
covid-19, выходной, дмитрий песков, вакцинация, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.