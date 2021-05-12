МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, препарат будет производиться для экспорта, сообщил РИА Новости гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев. ВТО призвала Россию увеличить поставки вакцин от COVID

"Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины "Р-Кови", которую "Р-Фарм" производит по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Весь объем, который будет производиться в России, на наших производственных мощностях — а это несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно — будет идти на экспорт", — сказал Игнатьев.

Основатель "Р-Фарм" и председатель совета директоров компании Алексей Репик в июле 2020 года сообщил о договоренности с AstraZeneca по производству в России вакцины от COVID-19. Тогда он указывал, что "Р-Фарм" в рамках сотрудничества предоставит свои технологические возможности, кроме того, компания выступит хабом для поставок вакцины в 30-50 стран.

Среди таких стран, по словам Репика — государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы. В свою очередь в декабре прошлого года Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии.

Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследования комбинации вакцин начались в феврале 2021 года.