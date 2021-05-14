МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Прокуратура Москвы и "Мосгаз" выпустили совместный видеоролик, в котором рассказали, как не стать жертвой лжегазовиков. "Газпром" планирует увеличить мощности газохранилищ до нового рекорда

Как говорится в сообщении компании, сотрудники "Мосгаза" на постоянной основе проводят проверки внутриквартирного газового оборудования. Зачастую москвичи, опасаясь мошенников, не допускают специалистов в квартиру. Столичная прокуратура и компания в совместном видео поясняют, почему важно пустить сотрудников газового предприятия в квартиру для проверки оборудования, как отличить настоящего сотрудника от лжегазовика и не стать жертвой мошенников.

"Внешней отличительной чертой сотрудника предприятия является его спецодежда: форма темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине. Если вам предлагают приобрести газоанализатор или иной прибор по ходу якобы плановой проверки или пытаются всячески надавить на оказание платных услуг — это мошенники. Очень важно обратить внимание на то, что сотрудник АО "Мосгаз" всегда приходит один и имеет при себе удостоверение, которое обязан предъявить по требованию жителя. Оно должно быть с печатью АО "Мосгаз" и фирменной голограммой", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, указывается в нем, каждый проверяющий в период эпидемии должен иметь при себе средства индивидуальной защиты. Горячую воду в Подмосковье начнут отключать с 1 июня

"Плановые проверки проходят в соответствии с графиком, опубликованным на официальном сайте предприятия — www.mos-gaz.ru. Кроме того, управляющая компания оповещается о проведении работ за 20 дней до их начала и должна уведомить жильцов объявлением в подъезде или почтовом ящике", — добавляется в сообщении.

"Мосгаз" — одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.