МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9462, до 4 922 901, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Китайцам запретили шикарные вечеринки и похороны ради экономии

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9462 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1604 (17,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 922 901 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

В Москве отмечено наибольшее с 17 января число новых случаев COVID-19 — 3818.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3818; 2. Санкт-Петербург — 739; 3. Московская область — 648", — говорится в сообщении. Инфекционисты объяснили рост заболеваемости COVID в Москве

За сутки в РФ нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Еврейская автономная область — 0,02%, 3. Республика Тыва — 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 9 756 человек после COVID-19, за все время — 4 537 634. В частности, в Москве за сутки выписаны 2943 человека, Санкт-Петербурге — 1164, Подмосковье — 575.

За сутки в РФ подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время — 115 116, из них в Москве — 60, Санкт-Петербурге — 35, Ростовской области — 26.