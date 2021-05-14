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https://1prime.ru/society/20210514/833664113.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
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Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим... ПРАЙМ, 14.05.2021
москва, коронавирус, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".
Кроме того, он рассказал, что порядка 1,3 миллиона москвичей уже сделали прививку от коронавируса.
"Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас — в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье", — сообщил Собянин, слова которого приводит телеканал.