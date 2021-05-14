МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильная, но есть небольшой, некритический рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

"Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".

Кроме того, он рассказал, что порядка 1,3 миллиона москвичей уже сделали прививку от коронавируса.

"Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас — в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье", — сообщил Собянин, слова которого приводит телеканал.