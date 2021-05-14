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https://1prime.ru/society/20210514/833666268.html
Россия опубликовала список недружественных иностранных государств
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Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли США и Чехия, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале... ПРАЙМ, 14.05.2021
чехия, сша, россия, новости, общество , право
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли США и Чехия, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента РФ от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", — говорится в документе.
Утверждено также количество физлиц, которые находятся на территории РФ и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России.
В перечень вошли США (количество физлиц — ноль) и Чехия (количество физлиц — 19).