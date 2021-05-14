МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли США и Чехия, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Байден рассказал о роли России во взломе Colonial Pipeline

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента РФ от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", — говорится в документе.

Утверждено также количество физлиц, которые находятся на территории РФ и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России.

В перечень вошли США (количество физлиц — ноль) и Чехия (количество физлиц — 19).