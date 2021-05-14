МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела. ВОЗ прогнозирует больше смертей во второй год пандемии, чем в первый

"У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Кроме того, он сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают.

"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", — сказал он.