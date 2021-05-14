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Собянин рассказал о своём состоянии спустя год после прививки от COVID
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела. "У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку... ПРАЙМ, 14.05.2021
коронавирус, собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела.
"У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Кроме того, он сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают.
"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", — сказал он.