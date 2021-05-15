В обозримой перспективе ряд профессий в России перестанет существовать, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью "Российской газете" .

Конечно, многие професии можно назвать вечными, отметил ученый. Россиянам рассказали, какие периоды засчитают в стаж безработным

"И в медицине, и в образовании очень важную роль играет доверие пациента и учащегося. В профессиях, где важную роль играет принятие определенных решений, роботы никогда не победят", — рассказал специалист.

Однако ряд профессий будет содержать другие функции. Так, бухгалтеру придется приобрести компетенции аудитора. Кроме этого, ряд профессий исчезнет навсегда. Например, водителей, штурманов, бортмехаников заменит электроника.

Также собеседник разъяснил, как государству поддержать рождаемость помимо выделения пособий. Ученый считает, что развитие малого бизнеса обеспечит сограждан дополнительными рабочими местами, и масштабные инфраструктурные проекты позволят создать различные новые вакансии.

С другой стороны, снижение расходов семей на образование, культуру и медицину также способно оказать позитивное воздействие на демографическую ситуацию. Так, президент РФ в Послании Федеральному Собранию отметил, что доля бюджетных мест в вузах в 2021/22 году будет увеличена до 60%. Минтруд сообщил о восстановлении занятости в России

Отвечая на вопрос, возможно ли увеличить зарплаты россиян, Сафонов заявил: необходимо учитывать, что основным работодателем в стране являются частные предприятия. Их можно стимулировать, увеличивая минимальный размер оплаты труда (МРОТ).