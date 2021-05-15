МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). ООН призывает своих сотрудников прививаться "Спутником V"

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Эквадор. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек", — заявили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Эквадор присоединился к ряду других государств Южной Америки, которые включили "Спутник V" в национальные портфели препаратов против коронавируса, многие из них уже успешно применяют российскую вакцину. Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.