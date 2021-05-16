МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян, оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки "Online-Ipoteka", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 54% российских ипотечных заемщиков могут позволить себе внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья, 37% оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только 9% — более 50%", — отметили аналитики. Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

По данным компании, около 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян — от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.

Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.

Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.