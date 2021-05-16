МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Дистанционная работа юридически закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях". В первую очередь закон регулирует порядок взаимодействия с сотрудниками. Организациям и предприятиям теперь следует не просто откорректировать локальные акты, но и заново выстроить порядок дистанционной работы. В связи с этим возникают вопросы, касающиеся того, какими правами и возможностями обзаводятся работники. На некоторые из этих вопросов для "Российской Газеты" ответила управляющий партнер юридической фирмы "BLS" Елена Кожемякина.

В новом законе о дистанционной работе особое место занимают компенсации и возмещение сотруднику затрат, связанных с использованием для работы личной техники и оборудования. В каких же случаях работник имеет право на получение компенсаций? Как их получить?

Закон требует от компании компенсации за использование личной или арендованной техники (условная "амортизация"), а также расходов, связанных с ее использованием, например, оплаты интернета. Порядок, условия и сумма определяются работодателем и описываются в локальном акте, коллективном договоре и соглашении к договору. Таким образом, возмещаются те расходы, которые перечислены в нормативных актах компании и соглашении, подписанном сотрудником. Например, сотруднику может периодически выплачиваться фиксированная сумма для покрытия соответствующих трат.

Регулирует ли новый закон территорию, на которой должен находиться сотрудник во время работы? Должен ли он уведомлять работодателя о намерениях покинуть дом?

Понятие удаленной работы говорит о том, что сотрудник трудится не на территории работодателя. Это значит, что компания не знает и не должна знать, где сотрудники работают фактически. Однако неспособность исполнять обязанности, вызванная сменой территории, может стать основанием для увольнения.

Работодатель может указать в допсоглашении место работы — город или регион, а также, за какое время может потребоваться возвращение сотрудника в офис.

За что могут уволить сотрудника, работающего удаленно или частично удаленно?

Для работающего дистанционно сотрудника действуют общие основания для увольнения, к которым прибавляются два дополнительных — невыход на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины и смена территории работы, приведшая к невозможности сотрудником выполнять обязанности. Как изменятся курсы криптовалют на фоне обрушения биткоина

Какие травмы, полученные во время удаленной работы можно считать производственными? Можно ли за них получить компенсацию на лечение?

Расследование несчастного случая проводится в обязательном порядке независимо от того, дистанционно работает сотрудник или в офисе. Характер травмы устанавливается комиссией, в состав которой входят работодатель и представители надзорных органов.

Сложно классифицировать конкретные ситуации по умолчанию, каждый случай изучается отдельно. Были примеры, когда сотрудника ударило током при отключении домашнего принтера, или, когда работник получил ожог, выкручивая лампочку над рабочим столом, — в этих случаях травму признали производственной. Но, например, когда сотрудник встречал коллегу на лестничной площадке и упал, сломав руку, травму сочли не связанной с производством.

Тем не менее, выплаты по больничному сотрудник получит в любом случае, так как он имеет полис ОМС. Вдобавок работодатель каждый месяц выплачивает страховые взносы на травматизм.