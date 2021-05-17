КРАСНОЯРСК, 17 мая — ПРАЙМ. Около 200 литров дизельного топлива вытекло из резервуара на территории "Таймырской топливной компании" (структура "Норникеля") в Дудинке на севере Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"В 4.25 (мск) от ЕДДС ТМР поступило сообщение о том, что на территории АО "Таймырская топливная компания" происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости №99 объемом 20 тысяч кубических метров. На момент сообщения произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива — 30 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным главка, на место направлена оперативная группа пожарно-спасательной части.

Капельное истечение топлива проходит под дном установленного на сваях резервуара, под ним установили желоб для сбора топлива. Место розлива обработано сорбентом. Организована перекачка топлива из поврежденного резервуара в резервные.

На месте работали 54 человека и 13 единиц техники.

Однако представитель компании "Норникель" сообщил журналистам, что объем утечки топлива составляет лишь 20 литров, а воздействие на окружающую среду исключено. Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

"17 мая в 04:05 на Дудинской нефтебазе АО "Таймырская топливная компания" во время регулярного осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара №99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 литров, которые были собраны в специально оборудованную емкость)", — рассказал представитель "Норникеля".

"Воздействие на окружающую среду исключено. Для минимизации рисков принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные емкости. Компания проинформировала об инциденте все надзорные и регулирующие органы. Предприняты оперативные меры на предупреждение по развертыванию бонов. На территорию нефтебазы завезен сорбент, который при необходимости будет использоваться. На объекте в постоянном режиме дежурит Газоспасательная служба РФ", — добавил представитель компании.