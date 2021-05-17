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2021
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Facebook в России грозят штрафы еще на 16 миллионов рублей
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Еще четыре протокола в отношении Facebook рассмотрит мировой суд Таганского района, отметили РИА Новости. "Семнадцатого мая зарегистрированы четыре протокола в отношении Facebook... ПРАЙМ, 17.05.2021
facebook, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Еще четыре протокола в отношении Facebook рассмотрит мировой суд Таганского района, отметили РИА Новости.
"Семнадцатого мая зарегистрированы четыре протокола в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в России"). Дата рассмотрения пока не назначена", — сообщил источник.
При этом максимальный размер штрафа по одному протоколу составляет 4 миллиона рублей. Ранее соцсеть уже выплачивала штрафы за подобные правонарушения.
Другие социальные сети также раньше подвергались штрафам в РФ:
- Telegram выплатил 5 миллионов рублей
- Twitter выплатил 8,9 миллиона рублей
Если после получения письма от Роскомнадзора платформа удаляет запрещенный контент, то сумма взыскания будет находиться в пределах от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении законодательства штраф увеличивается до до одной десятой совокупного размера годовой выручки организации.