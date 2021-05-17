МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Еще четыре протокола в отношении Facebook рассмотрит мировой суд Таганского района, отметили РИА Новости. Китай нанесет новый удар по своим интернет-гигантам

"Семнадцатого мая зарегистрированы четыре протокола в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в России"). Дата рассмотрения пока не назначена", — сообщил источник.

При этом максимальный размер штрафа по одному протоколу составляет 4 миллиона рублей. Ранее соцсеть уже выплачивала штрафы за подобные правонарушения.

Другие социальные сети также раньше подвергались штрафам в РФ:

Telegram выплатил 5 миллионов рублей

Twitter выплатил 8,9 миллиона рублей

Если после получения письма от Роскомнадзора платформа удаляет запрещенный контент, то сумма взыскания будет находиться в пределах от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении законодательства штраф увеличивается до до одной десятой совокупного размера годовой выручки организации.