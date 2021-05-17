МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Граждане в прошлом месяце в два раза чаще интересовались компонентами для сборки компьютера, чем годом ранее, при этом обойдется ПК, собранный из наиболее популярных таких компонентов, для жителей страны примерно в 51 тысячу рублей, следует из исследования компании "AliExpress Россия". Россиянам раскрыли секрет маркировок "эко", "био" и "натуральное"

"В апреле интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза. При этом чаще всего пользователи выбирали жесткие диски — так, в апреле оборот этой категории вырос в 4,6 раза. Особенный спрос получили модели с объемом памяти на 10 терабайт", — говорится в сообщении.

Самыми популярными комплектующими для ПК стали внутренний жесткий диск SDD объемом в 1 терабайт, видеокарта с памятью в 4 гигабайта, шестиядерный процессор частотой в 3,6 гигагерца, модуль оперативной памяти объемом в 8 гигабайтов, материнская плата с поддержкой памяти DDR4, железный корпус форм-фактором Midi-Tower с акриловой стенкой, блок питания с нагрузкой в 800 ватт и кулер с шестью тепловыми трубками.

"В среднем ПК, который состоит из подобных комплектующих с AliExpress, обошелся бы пользователю примерно в 51 тысячу рублей", — добавили в сообщении.

Компания также отмечает, что продажи видеокарт на площадке в апреле по сравнению с апрелем 2020 года выросли в 2,4 раза, и объясняет это непрекращающимся ростом спроса из-за удаленной работы и интереса к майнингу криптовалюты.

Заметный рост спроса в том числе показали блоки питания — в 4,2 раза, при этом спросом пользуются специальные блоки питания для майнинга криптовалют, позволяющие создавать криптофермы.