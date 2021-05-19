МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Практически всегда, как только вы переступаете порог частного медицинского центра, вам назначают массу анализов: общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ и т.д. Многие пациенты не знают о том, что большинство из них можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике и прийти с результатами к частному доктору. Об этом рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко. Врач рассказал, как понять, что вас "разводят" на ненужные анализы

"Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого", — отметила эксперт.

Многие пациенты уверены, что нельзя просто так прийти в государственную поликлинику и записаться на анализы, но это не так.

Для того, чтобы сдать все необходимое бесплатно, надо попасть на прием к терапевту со списком от платного доктора и попросить назначить обследования.

По словам Гриценко, по полису ОМС вы можете пройти бесплатно: Юрист рассказала, как обманывают при проведении КТ и МРТ- исследований

общий и биохимический анализ крови;

исследования кала и мочи;

исследования крови и лимфы;

анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции;

гормональные исследования;

тест на коронавирус;

Мазки, соскобы кожи;

Рентген;

УЗИ;

КТ и МРТ;

биопсии внутренних органов и тканей.

"Узнать точный список вы можете в своей страховой компании. Но надо помнить, что помимо федерального перечня исследований по ОМС существует еще региональный, куда могут входить дополнительные исследования. Например, в Москве и Новосибирске список бесплатных анализов может различаться, но не кардинально", — говорит специалист. Врач назвал самые бессмысленные медицинские процедуры

Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время. Во многих регионах даже на анализы крови сейчас практикуется электронная запись по времени.

"К сожалению, здесь ничего поделать нельзя — в случае если пациент не госпитализирован и его случай не является срочным, он будет ждать своей очереди. Поэтому, если сумма невелика, многие предпочитают сдавать анализы в частных клиниках и лабораториях, но в один день и в одном месте", — говорит специалист.

Еще один популярный развод, когда частный медцентр отказывается принимать анализы, сделанные не у них. Такое, по словам Гриценко, очень часто бывает перед операциями, когда пациент должен пройти целый ряд обследований.

"Некоторые частные клиники ставят условия, что принимают только свои анализы полностью или частично. Это незаконно. Ложась на операцию, вы не только можете пройти все обследования перед ней по ОМС бесплатно, но и получить бесплатно заключение участкового терапевта, необходимое для операции, и прийти в платную клинику уже с полным пакетом документов", —резюмирует эксперт.