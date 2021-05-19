МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также бывшие узники фашистских концлагерей полностью освобождаются от взимания госпошлины и платы за оказание услуг правового и технического характера при оформлении сделок с недвижимостью и совершении любых других нотариальных действий, сообщила РИА Недвижимость нотариус города Перми Мария Боронина.

По ее словам, всего существует 16 категорий граждан, которые освобождаются от полной или частичной оплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий.

"От оплаты также освобождаются бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах", — сказала Боронина.

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"Кроме предоставления льгот, российские нотариусы регулярно участвуют в днях бесплатной юридической помощи и на безвозмездной основе ведут приемы в консультационных пунктах в различных уголках страны, посещают интернаты, детские дома, дома престарелых, центры для инвалидов и другие социальные учреждения, оказывают необходимую правовую помощь гражданам, находящимся в исправительных учреждениях", — добавила Боронина.

Согласно статистике Федеральной нотариальной палаты, в 2020 году количество действий, совершенных нотариусами с применением льгот, возросло на 45% по сравнению с 2019 годом и достигло 2,5 миллионов. В денежном выражении ежегодно нотариусы предоставляют льготы на сумму более 2 миллиардов рублей, причем нотариат делает это за свой счет, не получая возмещений из государственного или муниципальных бюджетов.