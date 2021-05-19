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Миллионы россиян стали невыездными из-за просроченных долгов
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За границу не смогут выехать 7 миллионов россиян из-за неоплаченных долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную службу... ПРАЙМ, 19.05.2021
туризм, новости, бизнес, финансы, общество , право, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. За границу не смогут выехать 7 миллионов россиян из-за неоплаченных долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По данным ведомства, 10 месяцев назад речь шла о 4 миллионах должников, то есть их количество увеличилось почти в два раза. Всего в России 18,9 миллионов граждан, обремененных просроченными долгами.
В беседе с изданием президент Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что число невыездных россиян растет год от года: в прошлом году их было 6,5 миллионов. По его словам, 90–95% должников имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.
Другой собеседник издания, председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает ограничение на выезд малоэффективной мерой, поскольку, по его словам, из страны выезжает не более 5% россиян.