МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. За границу не смогут выехать 7 миллионов россиян из-за неоплаченных долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

В беседе с изданием президент Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что число невыездных россиян растет год от года: в прошлом году их было 6,5 миллионов. По его словам, 90–95% должников имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.

Другой собеседник издания, председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает ограничение на выезд малоэффективной мерой, поскольку, по его словам, из страны выезжает не более 5% россиян.