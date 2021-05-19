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2021
https://1prime.ru/society/20210519/833697103.html
Сотрудники компаний рассказали, какой социальный пакет хотят получать
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Более половины работающих граждан России недовольны содержимым социального пакета, который предлагает работодатель. По данным опроса СберМаркета и исследовательской компании... ПРАЙМ, 19.05.2021
новости, экономика, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Более половины работающих граждан России недовольны содержимым социального пакета, который предлагает работодатель. По данным опроса СберМаркета и исследовательской компании ResearchMe, на которые ссылается РБК, сотрудники компаний хотели бы получить полис добровольного страхования (ДМС) и сертификат на покупку продуктов. Такое мнение выразили более половины участников опроса (56%).
19% опрошенных согласны на ДМС и занятия в спортзале. Еще 18% респондентов хотят вместо ДМС сертификат на покупку продуктов, курсы английского и спортзал. При этом 80% опрошенных признают, что получают дополнительные бонусы в виде бесплатного чая и кофе в офисе.
"Идеальной суммой сертификата на покупку продуктов россияне отметили сумму от 5000 рублей ежемесячно (32% опрошенных) или от 10 000 рублей (28%). 26% респондентов достаточно сертификата на сумму от 3000 рублей", — отмечают аналитики СберМаркета.