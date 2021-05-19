МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) стали доступны для пользователей единого портала госуслуг, новый электронный сервис запущен Минцифры совместно с Росреестром, говорится в сообщении министерства. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

В частности, теперь на "Госуслугах" возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости. За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным Росреестром тарифам.

"Для направления запроса на получение выписки пользователям – физическим и юридическим лицам — необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа", — уточняется в сообщении.

"Минцифры России продолжает совместную работу с Росреестром, и к концу 2021 года пользователям портала госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН. А наш цифровой ассистент поможет разобраться с нюансами получения различных выписок и ответит на часто задаваемые вопросы", — прокомментировал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Как в свою очередь рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, ведомством планируется вывести все массовые услуги Росреестра на единый портал госуслуг (ЕПГУ). "Вывод государственных услуг на ЕПГУ — одно из мероприятий, которое включено в программу цифровой трансформации Росреестра, утверждённой в 2020 году, и реализуется совместно с Минцифры", — заключила она.