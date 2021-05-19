МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения осенью текущего года, предположительные даты — с 1 по 31 октября, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года).

В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал.

"Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны", — сказал замглавы Росстата Павел Смелов, чьи слова передала пресс-служба ведомства.

"Уже в ближайшие дни будет внесен проект постановления правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки проведения. Предполагаемые сроки — с 1 по 31 октября 2021 года", — добавил Смелов.

Как отметили в Росстате, проект постановления подготовит и внесет в кабмин Минэкономразвития. В статистическом ведомстве также добавили, что перенос сроков не повлияет на перепись, поскольку все процессы уже налажены. После того как будет принято постановление правительства, Росстат запустит все необходимые организационные процедуры.

В Росстате сообщили, что перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая переписано порядка 140 тысяч человек. Перепись в труднодоступных районах завершится в декабре 2021 года.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.