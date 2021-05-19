С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Куйбышевский районный суд в среду приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к 5,5 годам колонии по делу о получении взяток при строительстве стадиона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира по футболу, а этим летом планируются игры Евро-2020.

"Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) … и назначить наказание в виде 5,5 лет колонии со штрафом 20 миллионов рублей", — огласила решение судья Екатерина Ботанцова.

Его зам Александр Янчик также признан виновным в получении взятки и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 миллионов рублей, а гендиректор компании "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин получил 4,5 года.

Остальные шесть фигурантов, представители подрядных организаций, получили более мягкое наказание – штрафы от 300 тысяч до 2,8 миллионов рублей. Часть их тут же была освобождена от уплаты из-за истечения сроков.

Оганесян стал самым высокопоставленным петербургским чиновником, осужденным за коррупцию как минимум за последние годы.

Как выяснило следствие, в апреле 2014 года Оганесян и Янчик получили от владельца компании "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) Григория Попова 28 миллионов рублей взятки за "содействие" при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона.

По итогам нынешнего процесса Попов был оштрафован на 1,2 миллиона рублей, но оказался среди тех, кто тут же был освобожден от наказания за истечением сроков давности.

Позднее Оганесян получил еще 20 миллионов рублей от бизнесмена Василия Сливкина, пообещав "помочь" с заключением контрактов на оснащение стадиона наружным освещением и художественной подсветкой.

Кроме того, следствие также считало, что чиновники участвовали в хищении более 50 миллионов рублей при заключении упомянутого договора по поставке видеотабло. Оганесян и Янчик, заявлял СК РФ, организовали перечисление в пользу ТДМ аванса на эту сумму, который затем был похищен. Однако суд посчитал нужным исключить статью о мошенничестве, а участвовавших в махинации бизнесменов обязал вернуть эти деньги в бюджет.

"Исключить статью 159 УК РФ в обвинении Оганесяну и Янчику. Квалифицирующие признаки суд считает установленными: взятка была совершена в особо крупном размере, получение взятки произошло с использованием служебного положения тоже. Суд также считает, что получение Оганесяном и Янчиком взятки от ТДМ сопряжено с вымогательством", — постановила судья.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. Собирается ли какая-либо сторона процесса воспользоваться этим правом, пока неясно.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

"Газпром Арена" (бывший "Санкт-Петербург") — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство составили около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.