МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американо-израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point насчитала более 1,2 тысяч организаций, работающих с поддельными свидетельствами о вакцинации против коронавируса, узнали "Известия".

Исследователи Check Point установили, что больше всего фальшивые документы получили распространение в США, Великобритании и Германии, а также в русскоязычном сегменте интернета.

"Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия", — цитирует издание одного из авторов исследования.

Специалисты по кибербезопасности считают, что необходимо создать глобальную базу данных о вакцинированных, чтобы бороться эффективно с рынком сертификатов-подделок.