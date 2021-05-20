2021-05-20T05:53:00+03:00
2021-05-20T05:55:05+03:00
2021-05-20T05:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210520/833706937.html
Рынок фальшивых сертификатов вакцинации от Covid начал стремительно расти
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американо-израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point насчитала более 1,2 тысяч организаций, работающих с поддельными свидетельствами о вакцинации против... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, мировая экономика, экономика, бизнес, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
https://1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
https://1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американо-израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point насчитала более 1,2 тысяч организаций, работающих с поддельными свидетельствами о вакцинации против коронавируса, узнали "Известия".
Исследователи Check Point установили, что больше всего фальшивые документы получили распространение в США, Великобритании и Германии, а также в русскоязычном сегменте интернета.
"Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия", — цитирует издание одного из авторов исследования.
Специалисты по кибербезопасности считают, что необходимо создать глобальную базу данных о вакцинированных, чтобы бороться эффективно с рынком сертификатов-подделок.