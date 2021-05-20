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Россияне рассказали, на что они готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей
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Ради зарплаты в 250 тысяч рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности,... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, бизнес, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ради зарплаты в 250 тысяч рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в мае этого года приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
"Более половины опрошенных (51%) отметили, что ради такой зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% рассказали, что ради 250 тысяч в месяц готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей", — сообщили в сервисе.
Почти треть опрошенных россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию ради такой зарплаты. Почти четверть — работать без выходных. А 10% респондентов даже готовы отложить планирование семьи.
Только каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты, и всего 1% уже имеет такой доход.