МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ради зарплаты в 250 тысяч рублей многие россияне готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.

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"Более половины опрошенных (51%) отметили, что ради такой зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% рассказали, что ради 250 тысяч в месяц готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей", — сообщили в сервисе.

Почти треть опрошенных россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию ради такой зарплаты. Почти четверть — работать без выходных. А 10% респондентов даже готовы отложить планирование семьи.

Только каждый десятый опрошенный не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты, и всего 1% уже имеет такой доход.