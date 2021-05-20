МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19

Медведев допустил, что вакцинация может стать обязательной

"Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 