МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. Медведев допустил, что вакцинация может стать обязательной

"Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".