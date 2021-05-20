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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной
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Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. "Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной... ПРАЙМ, 20.05.2021
москва, коронавирус, собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".