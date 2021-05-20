МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии, сообщается на сайте комитета. Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются COVID

"Отсутствие сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность относительного того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии", — говорится в докладе республиканцев.

В качестве таких "улик" республиканцы называют "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане занимается "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности". Кроме того, они указывают на появление у ряда исследователей лаборатории осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавируса, и причастность китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.