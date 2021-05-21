МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Народный фронт на Российском интернет форуме-2021 презентовал новую онлайн-платформу "Мошеловка", направленную на борьбу с мошенниками, рассказали "Известия".

Жертвы преступнков смогут сообщать о правонарушении, а также получат алгоритм действий, который позволит прояснить ситуацию. Россиянам рассказали о самой страшной угрозе

Эксперты считают, что новый портал позволит сделать борьбу с мошенничеством эффективнее.

"В целом, модели краудсорсинга, когда большая группа пользователей обозначает свои проблемы или предлагает идеи, — это успешная модель в разных индустриях. Для выслеживания мошенничества она тоже может быть полезной", — заявил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

По данным ФинЦЕРТ ЦБ число незаконных операций к 2021 году возросло по сравнению с 2019 годом до 9,8 млрд рублей. Кроме этого, большая часть преступлений направлена против граждан старше 50 лет. Куратор ФинЦЕРТа Артем Сычев заявил, что ряд преступлений, в результате которых пострадали несовершеннолетние лица, не получил оценки правоохранительной системы, так как подростки часто предпочитают не сообщать о том, что они стали жертвой преступной схемы.

"Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы", — сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.