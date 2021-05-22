МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Начало летнего сезона в России — это, к сожалению, традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Ведь, как правило, в летние месяцы жители городов стремятся успеть съездить в отпуск на море или пожить какое-то время на даче. Тем самым им приходится оставляя свои квартиры без присмотра. В зоне риска оказывается большинство хозяев жилья, за исключением владельцев квартир бизнес-класса в хорошо охраняемых ЖК. Подробнее о том, как защитить свою квартиру от воров- домушников, рассказывают "Известия" со ссылкой на своих экспертов. Эксперт научил, как защититься от кражи данных при ремонте смартфона

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМОК

Качественный замок является основой защиты любой квартиры. От простых дешевых изделий, продающихся на рынке, лучше сразу отказаться: цилиндрическую личинку домушники откроют за минуту. У более дорогих и сложных замков есть индивидуальные особенности, максимально затрудняющие взлом. К примеру, существуют цилиндровые замки, представляющие собой не цельный механизм, а собранный из нескольких металлических пластин. При попытке грубого внешнего воздействия такой замок просто рассыпается на части, а дверь остается закрытой.

В то же время важно понимать, что даже самый сложный замок не защитит от проникновения в квартиру, если вор столкнется с хлипкой дверью. Деревянную конструкцию можно просто выломать, а дешевый китайский металл вскрыть обыкновенным ножом. Эксперты отмечают, что хорошая дверь не может стоить 5 тысяч рублей, ее цена будет начинаться от 20-30 тысяч.

Управляющий директор агентства недвижимости "Метриум" Надежда Коркка отметила, что необходимо принять во внимание, что главным ресурсом для взломщика является время. "Он хочет попасть в квартиру как можно скорее, создать минимум шума и поменьше мелькать на лестничной клетке, где можно столкнуться с соседями. Поэтому нужно делать все, что позволит замедлить его проникновение в дом", — объяснила она. Эксперт советует поставить две металлические двери вместо одной: большинство воров сдадутся и оставят в покое вторую в поисках более легкой добычи. Отпугнуть злоумышленников может также муляж сигнализации — маленький красный светодиод над дверью, который стоит включать каждый раз, выходя из дома. Также можно приобрести недорогую уличную видеокамеру и повесить над входом в квартиру на видном месте. Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом правоохранителей

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ

По мнению экспертов "Метриум", оптимальный способ защитить жилище — это установить сигнализацию. Современные охранные системы делятся на автономные и пультовые. Первая чем-то напоминает автомобильную: если в квартиру проникнут злоумышленники, включится сирена.

Это дешевый и простой в установке, но не самый надежный вариант, поскольку соседи в момент взлома могут быть на работе и попросту не услышат сигнала, а преступники не испугаются громких звуков и продолжат задуманное.

Что же касается второго варианта — то есть пультовых сигнализаций (централизованные системы),то они гораздо эффективнее. В случае проникновения домушников сигнал передается охранной фирме или полиции, которые сразу выезжают на место преступления.

ЗАКРЫТЫЕ ОКНА И СПРЯТАННЫЕ ЦЕННОСТИ

Частой ошибкой многих хозяев квартир является то, что они уделяют всё внимание дверям, забывая про окна и балконы. А ведь именно через них часто проникают в жилище: обычное пластиковое окно можно вскрыть за несколько минут, просто отжав раму.

"Если вы живете на первом или втором этаже, самой разумной мерой предосторожности будет установка решеток. Их лучше сделать распашными на случай пожара, но запирающимися на замок, причем ключ должен храниться далеко от самого окна", — рекомендуют в компании "Метриум". Специалист рассказала, как правильно застраховать квартиру

Решетки рекомендуется устанавливать и жителям верхних этажей, если рядом с окнами находится пожарная лестница или проходит водосточная труба: в квартиру можно проникнуть и с крыши.

Но даже максимально укрепив окна и двери, нельзя полностью исключать вероятность того, что домушнику как-то удастся попасть в квартиру. И тут хозяину жилья остается полагаться на собственную хитрость: перед отъездом в отпуск спрятать деньги и ценные вещи в укромные места.

Коркка считает, что "главное правило при выборе тайника — его неочевидность. Встаньте в центре комнаты и оглядитесь — вокруг вас очень много поверхностей и предметов. Например, карниз внутри полый и туда легко поместится свернутая трубочкой пачка купюр. А в верхней и нижней грани межкомнатных дверей можно высверлить отверстия и заложить деньги туда. Воры не смогут проверить все грани каждого предмета мебели".