МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин считает день получения премии лучшим в работе. Чуть меньше — 10% — радуются на работе тогда, когда они достигли высоких показателей в своем деле. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на итоги социологического опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные на сайте сервиса. Юрист рассказала, кого нельзя привлечь к работе сверхурочно

В ходе данного исследования аналитики пришли к выводу, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вовсе не мешают людям получать радость от или на работе. Помимо дня получения премии и достижения личных высоких показателей, примерно 6% отметили, что "каждый рабочий день бывает по-своему прекрасен". Еще 5% заметили, что дни корпоративных мероприятий, предпраздничных дней, праздников и иных торжественных мероприятий они тоже выделяют среди лучших рабочих дней.

Есть и те люди, которых искренне порадовали перемены, вызванные пандемией. Около 3% сообщили о том, что самым лучшим для них стал день перевода на удаленку, еще 3% — когда уходят в отпуск. Столько же опрошенных рассказали, что радуются получению Почетной грамоты за достижения в труде, размещению их фотографии на доске почета или просто о теплых словах руководителя и коллег в свой адрес.

Более 11% или примерно каждый десятый россиянин считает день получения премии лучшим в работе. Чуть меньше — 10% — радуются на работе тогда, когда они достигли высоких показателей в своем деле.

Отмечается, что день завершения сложного дела или рабочего проекта называют лучшим днем чуть более 2% опрошенных, еще 2% таким считают день своего рождения, отмеченный в кругу коллег. 15% назвали другие поводы для радости на работе — профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты.

О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, заявил каждый четвертый опрошенный или 25%.