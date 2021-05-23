ООН, 23 мая – ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в Южном полушарии по мере того, как там будет наступать зима. Ученые подсчитали ущерб Германии от пандемии коронавируса

"Крайне неравный доступ к вакцинам, тестам, лекарствам и расходным материалам, включая кислород, сдали бедные страны на милость вируса. Недавние всплески COVID-19 в Индии, Южной Америке и других регионах заставили людей буквально задыхаться на наших глазах. Пандемия все еще с нами, процветая и видоизменяясь. По мере приближения зимы на глобальном юге, я боюсь, что худшее еще впереди", — сказал Гутерреш, выступая на глобальном саммите по здравоохранению.

На данный момент, по его словам, более 82% от всех доз вакцин в мире отправлено в богатые страны и всего 0,3% — в страны с низким уровнем дохода.

Как указал генсек ООН, к настоящему моменту механизм для справедливого распределения вакцин в мире COVAX должен был доставить 170 миллионов доз по всему миру. "Но из-за вакцинного национализма, ограниченных производственных мощностей и отсутствия финансирования эта цифра составляет всего 65 миллионов. Я призываю страны G20 подать пример и внести всю долю своего финансирования. Вложение миллиардов в конечном итоге может спасти триллионы и спасти жизни", — заявил Гутерреш.

Он вновь призвал G20 создать рабочую группу, "которая объединит все страны, обладающие мощностями по производству вакцин, ВОЗ, членов международного партнерства ACT Accelerator, международные финансовые учреждения, а также фармацевтические компании". Как отметил Гутерреш, группа должна стремиться как минимум удвоить производственные мощности за счет изучения всех возможностей, от добровольных лицензий и передачи технологий до объединения патентов и гибкости в отношении прав интеллектуальной собственности.

По словам Гутерреша, рабочая группа G20 должна быть созвана на самом высоком уровне ведущими державами, которые обладают большей частью глобальных производственных мощностей.