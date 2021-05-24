МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложили отказаться от практики рыночного регулирования цен на продукты в пользу поддержки производителей и адресной помощи гражданам, говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию АПК и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Документ, который есть в распоряжении РИА Новости, глава палаты Сергей Катырин направил председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", — отмечают авторы резолюции.

По их мнению, наличие государственной программы адресной продовольственной помощи позволит участникам рынка меньше зависеть от колебаний цен, в том числе на мировых рынках, и планировать работу на длительный срок.

В частности, предлагается "механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума". Речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина), отмечается в документе.

Другой мерой, как указывается в документе, может стать "долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".

При этом в ТПП отметили, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов". "Временные результаты от установления предельных цен "сверху", нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", — говорится в резолюции.