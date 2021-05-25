ОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число новых случаев коронавируса в РФ наименьшее с 6 мая и составляет 7884, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Разработаны правила назначения новых пособий детям и беременным с 1 июля

Согласно данным штаба, 6 мая в стране было отмечено 7639 новых случаев коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 7884 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 935 (11,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 017 795 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,16%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2075, Санкт-Петербурге — 844, Подмосковье — 734.

Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Еврейская автономная область — 0,02%, 3. Республика Тыва — 0,03%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 8743 человека после COVID-19, за все время — 4 632 955. В частности, в Москве — 2208, Санкт-Петербурге — 1266, Подмосковье — 594.

За сутки в России подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время — 119 194, в том числе в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 46, Нижегородской области — 18.