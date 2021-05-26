МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Звонок с неизвестного номера или обращение в мессенджере представителя "успешной финансовой организации" с "международными корнями", но без лицензии Банка России на легальную финансовую деятельность в РФ должны насторожить получателя сообщения, рассказал РИА Новости старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Максим Барышев. Телефонные мошенники крадут у россиян до 5 миллиардов рублей в месяц

"При получении звонка или сообщения от представителя "финансовой организации" рекомендуется уточнить, откуда у него ваши персональные данные, имеется ли у финансовой организации ваше согласие на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, ее ОГРН, номер и вид лицензии ЦБ РФ обратившейся финансовой организации", — говорит он.

Возможно, уже на этом этапе разговор прекратится по инициативе представителя "финансовой организации", добавляет эксперт.

Вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если представитель "финансовой организации" дает безусловные гарантии эффективности деятельности брокера (форекс-дилера) или доходности вложений в финансовый инструмент, а также утаивает информацию о высоких рисках при вложении инвестиций, отмечает юрист.

Должно насторожить, если представитель "финансовой организации" рекламирует иностранные финансовые инструменты, которые не допущены к публичному размещению или публичному обращению в РФ, или сложные финансовые инструменты, не интересуясь при этом у получателя сообщения, обладает ли он статусом квалифицированного инвестора, обращает внимание Барышев.

"Возможно, они постараются у вас выяснить логины и пароли от интернет-банкинга, личного кабинета на сайте финансовой организации (брокера, УК ПИФ и т.п.) либо в ЕСИА (портал госуслуг). В этом случае речь идет о таком распространённым виде интернет-мошенничества как "фишинг", целью которого является получение доступа к конфиденциальной информации и данным пользователя – логинам и паролям", — также говорит эксперт.

"В этом случае необходимо быть бдительным: не открывать ссылки (онлайн веб-сервисы или SMS) сомнительного содержания, приходящие от таких финансовых организаций. Фишинговые письма, имитирующие различные известные системы финансовых организаций, могут содержать картинки, ничем не отличающиеся от логотипов реальных брендов, сайтов или фирменных стилей", — обращает внимание он.