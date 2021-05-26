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https://1prime.ru/society/20210526/833759590.html
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин... ПРАЙМ, 26.05.2021
поддержка семей с детьми, послание федеральному собранию, владимир путин, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей — эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.
Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.