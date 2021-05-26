МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Путин обязал банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей — эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.