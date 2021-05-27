МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил РИА Новости глава министерства Антон Котяков. Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации

"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве — ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал Котяков.

Саму инициативу министр в беседе с РИА Новости комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".

В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.

Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.