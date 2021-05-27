МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил РИА Новости глава министерства Антон Котяков.
"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве — ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать… Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал Котяков.
Саму инициативу министр в беседе с РИА Новости комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".
В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.
Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
https://1prime.ru/society/20210527/833765788.html