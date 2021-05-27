МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Как отмечают аналитики, в среднем по России сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тысяч рублей.

Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тысяч рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тысяч рублей. Россияне оценили свою готовность взять кредит на отпуск

Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.