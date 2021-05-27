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2021
https://1prime.ru/society/20210527/833768032.html
Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от отпуска
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Аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". Как... ПРАЙМ, 27.05.2021
отпуск, зарплата, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Аналитики выяснили, какая зарплата может заставить жителей России отказаться от отпусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
Как отмечают аналитики, в среднем по России сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тысяч рублей.
Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тысяч рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тысяч рублей.
Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.