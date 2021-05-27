МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes, сообщается на сайте журнала. Российским компаниям предрекают уход из Европы

"Дети Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes. Согласно нашим подсчетам, на 15 апреля 2021 года состояние миллиардера оценивалось в $17,2 миллиарда и на каждого из его детей пришлось по $8,6 миллиарда потенциального наследства", — говорится в статье.

Как отмечает издание, у Дурова двое детей, дочь и сын, 2009 и 2010 годов рождения, информацию о них родители тщательно скрывают. Добавляется, что оценка состояния Дурова позволила его детям сразу занять шестое место в рейтинге.

Первое место рейтинга, как и в прошлом году, занял Юсуф Алекперов, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Второе — Виктория Михельсон и ее сводный брат, дети председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, а третью — Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК, сын Искандера Махмудова, основного акционера УГМК.