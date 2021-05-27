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Назван самый популярный день для атак телефонных мошенников
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Чаще всего мошенники беспокоят россиян своими телефонными звонками по вторникам с 11 до 14 часов. Самый популярный день и время были названы в исследовании ВТБ. Эксперты отмечают,... ПРАЙМ, 27.05.2021
телефонные звонки, мошенники, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чаще всего мошенники беспокоят россиян своими телефонными звонками по вторникам с 11 до 14 часов. Самый популярный день и время были названы в исследовании ВТБ.
Эксперты отмечают, что годом ранее пиковым днем была среда. Менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, а также в пятницу. Что же касается выходных, то, например, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.
Помимо этого, в пресс-службе ВТБ отметили, что более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии и фишинга. С января по апрель этого года мошенники совершили на 30% больше звонков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных — когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.