МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чаще всего мошенники беспокоят россиян своими телефонными звонками по вторникам с 11 до 14 часов. Самый популярный день и время были названы в исследовании ВТБ. Мошенники стали чаще звонить россиянам под видом правоохранителей

Эксперты отмечают, что годом ранее пиковым днем была среда. Менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, а также в пятницу. Что же касается выходных, то, например, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.

Помимо этого, в пресс-службе ВТБ отметили, что более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии и фишинга. С января по апрель этого года мошенники совершили на 30% больше звонков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для "усыпления" внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных "атак". Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных — когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны", — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.