МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Домашний труд одиноких многодетных родителей должен стать оплачиваемым. Об этом заявила в интервью URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (партия "Единая Россия"), телеведущая Оксана Пушкина. Россиянам в августе выплатят по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет

Она отметила, что "необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде. Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино". Также депутат Госдумы отметила необходимость создания для родителей, воспитывающих детей в одиночку, как можно большего количества условий, которые дадут им возможность трудиться и уделять внимание детям.

Помимо этого, Пушкина подчеркнула важность введения на законодательном уровне общего определения "одинокий родитель". "В трудовом законодательстве нет официального определения понятия "одинокий отец" или "одинокий родитель". Понятие "одинокая мать" упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Однако в целом все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых", — предложила депутат. По ее словам, сейчас в России в пяти миллионах случаях дети воспитываются только матерями (из 17 миллионов российских семей) и в 600 тысячах — отцами-одиночкам.