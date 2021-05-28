МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной палатой по итогам совместного исследования с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений. Кудрин назвал способ победить бедность за три-четыре года

Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. В результате три ведомства получили наивысшую оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, – это Росстат, Росреестр и Росавтодор.

Авторы исследования отмечают, что в 2021 году произошел значительный рост открытости ФОИВ. Если в прошлом году ведомствами с высокой степенью открытости были признаны только три госоргана из 70, то в этом – уже 21. "Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах", — говорится в документе.

Большинство министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости – такими по итогам анализа этого года были признаны 40 госорганов. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых относится к силовому блоку, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией: это, в частности, ФСБ, ФСО, СВР и Минобороны.

"Несмотря на рост открытости ведомств, который показывает наш анализ, конечно, вряд ли стоит останавливаться на достигнутом. Мы изначально позиционировали методику данного исследования как, по сути, оценку первого этапа развития открытости государства. То, что ведомства показывают хорошую динамику, внушает уверенность, что можно идти дальше, оценивать не только по формальным критериям", – прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов, чьи слова приводит ведомство. Названы цены туров на море во второй половине июня

"Важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы со стороны правительства. Как мы писали еще в первом докладе 2019 года, общепризнанным в мировой практике подходом к развитию открытости является "централизация" открытости, координация этой работы на уровне всего правительства, с учетом разных требований по открытости для разных ведомств", – сказал он.