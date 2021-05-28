МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обсуждает с Росалкогольрегулированием установление пошлины на импорт в Россию самогонных аппаратов, произведенных в других странах, сообщили РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Россиянам разъяснили, когда можно садиться за руль после алкоголя

Общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев (он также возглавляет СПАП) подготовил доклад для президента РФ о состоянии российского рынка подакцизных товаров (есть в распоряжении РИА Новости). В документе отмечался рост интереса россиян к самогонным аппаратам: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть.

Обсуждаются различные способы регламентации продаж самогонных аппаратов в России, например, их реализацию только в специализированных магазинах, однако производство самогона для личных нужд никто запрещать не собирается, отметили в аппарате Бориса Титова.

"Рассматриваются, в частности, такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведенных не на территории Российской Федерации", — добавили в аппарате Титова.

Другое предложение — введение сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких, как метанол.