МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сегодня даже неработающие родители в декрете часто нуждаются в помощи няни, однако выбрать подходящего специалиста может быть непросто – при этом нужно быть готовым к пробному периоду, чтобы посмотреть, как няня общается с ребенком, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги. Министр энергетики США поддерживает санкции против "Северного потока-2"

"Подыскивая няню, лучше не пытаться найти универсального солдата. Скорее всего этот путь приведет вас к разочарованию. Определитесь со своими приоритетами и ответьте на вопрос: кто вам нужен? Это может быть воспитатель, который займется развитием ребенка, или человек с медицинскими знаниями, чтобы следить за здоровьем малыша, а может, просто веселая студентка: с ней ребенку будет легко найти общий язык", — советуют эксперты.

С будущей няней нужно обязательно назначить встречу. Пусть это будет знакомство за чашкой кофе или собеседование – какой формат комфортнее. Ключевое здесь: встретиться лично. Перед встречей необходимо составить список вопросов для обсуждения — это поможет понять, что за человек няня, какие у нее представления о воспитании, совпадают ли они с вашими, а также узнать, о ее опыте и квалификации, советуют специалисты.

"Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней – двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь. Так будет проще найти общий язык и понимание с потенциальной няней и решить, подходите ли вы друг другу", — дают рекомендацию эксперты. Каждый десятый россиянин хочет взять ипотеку в этом году

Будет неплохо поискать няню по соседству — так не нужно будет тратить деньги на "проживание", но няня при этом будет в доступе и сможет оперативно помочь. Самой няне тоже будет удобнее не ездить к вам с другого конца города. Однако даже если няня вам очень понравилась, важно посмотреть, как они с ребенком ладят, подходят ли друг другу. Нужно быть готовым к тому, что сын или дочка тоже участвуют в процессе выбора. Ведь самое главное, чтобы им было комфортно.

"Будет это работа, готовка, занятие спортом или чтение книги, помните, что няня помогает вам не только присмотреть за детьми, но и отвлечься, сменить деятельность и набраться сил. Используйте это время с пользой для себя, ведь нет ничего важнее для ребенка, чем довольная отдохнувшая мама", — заключили эксперты.