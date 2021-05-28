МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В июне россиян ждет ряд изменений: так, для автомобилистов введут штрафы за поврежденный ремень и зимние шины в летний период, а в магазинах будут в обязательном порядке маркировать сыры и мороженое. Цены на сахар и гречку тоже будут меняться. О том, что еще нас ожидает в июне 2021 года, подробно рассказывает 360TV.

ШТРАФЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

С 1 июня ужесточат правила для автомобилистов. Штрафовать будут владельцев транспортных средств с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности, причем сумма наказания составит 500 рублей.

Столько же придется заплатить за использование летней и зимней резины не по сезону. Но правила будут учитывать климатическую зону, в которой находится автомобиль. В холодную летнюю погоду можно ездить на "липучках", которые не запрещены.

Помимо этого, россиянам запретят также перевозку в машине газовых баллонов, если на них нет документов. Теперь водителю придется предъявлять паспорт завода-изготовителя и на грузе должны стоять серийный номер и специальные обозначения. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

С 1 июня прекратит свое действие постановление правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар. В данный момент крупную партию песка можно купить за 36 рублей за килограмм, в простом магазине за один килограмм придется отдать 46 рублей.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что резкого взлета цен на сахар и подсолнечное масло, которое также регулировалось, не будет. К тому же буду сохранены субсидии для розничных продавцов.

С 5 июня вводится запрет на импорт гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Это означает, что объемы этой крупы в магазинах увеличатся, а цены стабилизируются.

МАРКИРОВКА СЫРА И МОРОЖЕНОГО

С 1 июня сыры и мороженое начнут маркировать. На упаковке появится двумерный код системы "Честный знак". В нем содержатся данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Добровольно производители начали наносить маркировку с 20 января. До конца 2021 года такая практика станет обязательной почти для всех производителей молочной продукции.

По данным Роспотребнадзора, с начала сентября введут маркировку продуктов со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для продуктов с меньшим сроком годности.

Эксперты отмечают, что на стоимости продуктов маркировка не скажется. Она позволит сократить долю нелегальных товаров, которую займут добросовестные производители. Минпромторг напомнил о сроках маркировки молочной продукции

ПРОДАЖА SIM-КАРТ ВНЕ САЛОНОВ

В июне вступают в силу изменения в закон "О связи". Теперь купить SIM-карту вне салона связи будет невозможно: покупателям придется заключать официальный договор с предъявлением паспорта или другого удостоверения личности.

Продажа SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого местах будет наказываться административной ответственностью.

НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

С 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии. Он затронет жителей северных регионов. При назначении выплаты будет учитываться район проживания. К первому летнему дню подавать это заявление не нужно. Специалисты Пенсионного фонда все оформят самостоятельно. Но уже в июле вернется старый порядок, по которому раз в год нужно подтверждать свое место жительства, а с ним право на повышенную пенсию. ПФР напомнил о праве предпенсионеров на досрочную пенсию

ЗАКОН О ПРОСВЕЩЕНИИ

Новый закон о просветительской деятельности вступит в силу 1 июня. Он призван оградить школьников и студентов от пересмотра исторических фактов, которые могут подавать под видом новых знаний.

Внесенные в закон "Об образовании" поправки определяют самое понятие просветительской деятельности, а также кто и где может ей заниматься. Вводится запрет на использование просвещения для пропаганды недостоверных сведений об исторических, национальных и культурных традициях народов. Условия, порядок и контроль ведения просветительской деятельности определит правительство.