МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем пенсионных сбережений увеличился в сравнении с 2020 годом на на 0,3% и составил 2,003 триллиона рублей, рассказал "Коммерсант". Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в ПФР, достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года.

В расширенном портфеле корпорации "ВЭБ.РФ" сейчас находится 1,907 триллиона рублей, а в портфеле государственных ценных бумаг находится 35,4 миллиарда рублей, разъяснило издание.

Еще 34 миллиарда рублей находилось под управлением частных УК, в резерве срочных выплат ПФР — 5,3 миллиарда рублей, а в выплатном резерве — 21,3 миллиарда рублей.

Уровень два триллиона рублей средства ПФР превышали только два раза в истории: в 2015 году и 2016 году.

"В следующем году, если финансовые рынки будут стабильны, пенсионные накопления в ПФР за счет полученного инвестдохода могут превысить рекордные показатели 2015 года, когда они составляли 2,208 триллиона рублей", — отметил руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.