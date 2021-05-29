В России побит рекорд пенсионных накоплений
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем пенсионных сбережений увеличился в сравнении с 2020 годом на на 0,3% и составил 2,003 триллиона рублей, рассказал "Коммерсант".
По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в ПФР, достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года.
В расширенном портфеле корпорации "ВЭБ.РФ" сейчас находится 1,907 триллиона рублей, а в портфеле государственных ценных бумаг находится 35,4 миллиарда рублей, разъяснило издание.
Еще 34 миллиарда рублей находилось под управлением частных УК, в резерве срочных выплат ПФР — 5,3 миллиарда рублей, а в выплатном резерве — 21,3 миллиарда рублей.
Уровень два триллиона рублей средства ПФР превышали только два раза в истории: в 2015 году и 2016 году.
"В следующем году, если финансовые рынки будут стабильны, пенсионные накопления в ПФР за счет полученного инвестдохода могут превысить рекордные показатели 2015 года, когда они составляли 2,208 триллиона рублей", — отметил руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.
https://1prime.ru/society/20210529/833787834.html