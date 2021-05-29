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Россиянам обещают длинные выходные
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В июне из-за празднования Дня России россиян ждут три выходных дня подряд. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова адвоката Владимир Постанюка. Он напомнил, эта... ПРАЙМ, 29.05.2021
выходные, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В июне из-за празднования Дня России россиян ждут три выходных дня подряд. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова адвоката Владимир Постанюка.
Он напомнил, эта дата относится к нерабочим праздничным дням, а поскольку в этом году 12 июня выпадает на субботу, то выходной будет перенесен на понедельник.
"Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы", — сказал Постанюк.
При этом он подчеркнул, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочую субботу.
"При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя", — пояснил адвокат.