МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что SARS-Cov-2 был создан в лаборатории в Ухане, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование ученых. Речь идет о 22-страничной статье, которая будет опубликована в ближайшие дни. Иммунолог назвал группу риска по повторному заражению коронавирусом

Проанализировав эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами, Далглиш и Соренсен пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2. Затем, по мнению исследователей, китайские специалисты попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании.

По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли "основу" коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы "присоединили" к нему новый "шип", превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" коронавируса.

Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит.

"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление", — подытожил Биргер Соренсен.

Издание отмечает, что, по словам ученых, они пытались опубликовать свои выводы ранее, однако крупные научные журналы, уверенные в естественном происхождении вируса, не предоставили им такой возможности. Расследовать теорию ученых призвал экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав, однако даже тогда их мнение было расценено как фейк ньюз, добавляет газета.

Ранее ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты назвали утечку SARS-Cov-2 из лаборатории "крайне маловероятной". Они предположили, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости провести "независимое расследование" о происхождении вируса.