МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Супруга одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года, передает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19. Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения SARS-CoV-2

"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — подчеркнул он.

О смерти женщины Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии. По его словам, власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, уверен Дэвид Ашер.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что ещё в ноябре 2019 года трое китайских исследователей из уханьского института вирусологии обращались в больницу из-за тяжелого заболевания. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной команды, занимающейся коронавирусами", сообщало издание.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости "независимого расследования" о происхождении COVID-19.