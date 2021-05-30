АНКАРА, 30 мая — ПРАЙМ. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в воскресенье 6933, достигнув минимального значения c 21 февраля и упав более чем в девять раз с середины апреля, сообщает минздрав страны. Россиянам рассказали, состоятся ли туры в Турцию

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки — 394.

"Сегодня выявлено 6933 новых случая COVID-19, с начала пандемии — 5 242 911. Умерли 134 человека, с начала пандемии — 47 405. В тяжелом состоянии находятся 1 390 больных", — говорится в сообщении.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе работают только на вынос и на доставку.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.