МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Улучшить концентрацию внимания, стрессоустойчивость, уровень логического мышления для сдачи ЕГЭ поможет полезная для мозга еда, при этом стоит исключить диеты и фастфуд, считает врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов. Куры больше не нужны: на какую еду переводят человечество

"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным. Он должен включать продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы — они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания", — сказал Асанов, которого цитирует пресс-служба больницы.

Врач рассказал, что завтрак перед ЕГЭ важно сделать максимально полноценным: он должен включать медленные углеводы — каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб; легко усваиваемый белок — яйцо, творог, сыр; жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами — сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба.

"Перед экзаменом стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил", — отметил терапевт.

В качестве перекуса, который разрешено делать во время сдачи ЕГЭ, подойдут натуральный йогурт, фрукты, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего — обычной воды, уточняет врач.